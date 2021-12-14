Борщовий набір стрімко подорожчає: яких цін чекати

Борщовий набір – своєрідний лакмус для купівельної спроможності українців. Незабаром вона буде змушена пройти чергову перевірку.

Борщовий набір зросте у ціні

Новий 2022 рік не потішить українських покупців низькими цінами. Картопля подорожчає як мінімум на 35%, а за овочі борщового набору треба буде платити більше на 15 – 20%.

До речі Стійкий Дракаріс КЛП, або Системний підхід як запорука високого врожаю соняшника

Експерти зазначають, що до подорожчання електроенергії додався далеко не рекордний урожай овочів. Ці фактори спровокують ріст цін вже найближчим часом.

Як розповіла академік НААН Ануш Балян, ціни зростають з року в рік, єдиним винятком стала картопля.

"У 2021 році овочі "борщового набору" подорожчали в середньому у 2,6 раза, зокрема через те, що внаслідок несприятливих погодних умов не було отримано очікуваний урожай. Нинішнього року ціни на моркву удвічі перевищують торішні, на цибулю – у 2,5 раза, капуста – втричі дорожча, втричі дорожчий і буряк. Єдиним товаром групи, який подешевшав, залишається картопля. Сьогодні середні оптові ціни на українську картоплю втричі нижчі, ніж роком раніше", — підсумувала вона.