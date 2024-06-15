Про це повідомив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum.

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Бронювання аграріїв

За словами Висоцького, задля безпечної діяльності аграріїв прийняли декілька рішень щодо мобілізації. Зокрема, це автоматично пролонговані бронювання, що вже існують, на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів.

Подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових,

– розповів виконувач обов'язків міністра.

Також додав, що загальна норма бронювання до 50%. Однак, по певних професіях можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї кількості.

Окрім того, на певних напрямках кількість працівників зменшилась приблизно до 20%. Це означає, що зросло навантаження на решту, адже велика частина працівників мобілізувалася.

На думку посадовця, найбільше потрібні і в агросекторі, і в ЗСУ інженерні професії. Зокрема, трактористи, машиністи, інженери елеваторного обладнання.