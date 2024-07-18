Росіяни не вміють вирощувати овочі

Аналітики зауважують, що країна, яка любить мріяти про роль наддержави, ніяк не може навчитися вирощувати буряк. У цьому поки що Україну не звинуватили, але і до цього недалеко.

Читайте також В Україні суттєво подешевшали огірки та помідори: ціни на українських ринках

Втім, за словами експертів, бурякономіка "наддержави" насправді тріщить по швах не тільки в сегменті буряків. Практично вся продукція рекордно дорога, навіть імпортна, і не збирається дешевшати, хоча надворі розпал сезону збирання нового врожаю. Ба більше, аналітики прогнозують різке зростання цін протягом усього сезону.

Овочі та фрукти у Росії аномально дорожчають

Експерти EastFruit порівняли ціни на ключові види овочів і фруктів в Росії сьогодні з цінами на ту ж дату 2023 року і виявили, що є тільки один товар, який коштує дешевше, ніж роком раніше – це цибуля ріпчаста. У середньому ж, основні овочі та фрукти у Росії за рік подорожчали у 2,5 рази. Навіть банальні банани, які імпортуються і зазвичай не надто коливаються в ціні, обходяться мешканцям країни-агресорки на 82% дорожче зараз, ніж роком раніше.

Огірки дорожчі у 2 – 2,5 раза, персики, щодо яких у більшості країн світу перевиробництво – дорожчі у 2,6 раза, помідори – на 80%. Ягоди, сезон збирання яких у розпалі, дорожчі в середньому на 50 – 70%. Картопля за рік подорожчала на 40%. Навіть яблука дорожчі в середньому на 20 – 30%.

Цікаво! Річ у тім, що багато постачальників овочів і фруктів відмовляються працювати з росією, оскільки ризики несплати за товар занадто високі. Крім того, є ризик вторинних санкцій під час проведення розрахунків, адже більшість банків рф під міжнародними санкціями.

Як результат – підтримка варварських атак проти цивільного населення України, крадіжка українського зерна, черешні, кавунів, заводів, технологій та інші злочини Росії недешево обходяться громадянам цієї країни. І ціна за ці злочини для російської економіки продовжуватиме зростати.