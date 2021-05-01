Рослини, як і деякі люди, панікують під час дощу: вчені пояснюють чому

Коли дощ застає нас зненацька десь посеред вулиці, а особливо, якщо ще й гримить, це змушує нас хвилюватися і шукати якось укриття. Виявляється, рослини відчувають щось подібне.

Їхня реакція на дощ близька до панічної. Таке дивовижне відкриття зробила міжнародна група вчених, яка була залучена до Школи молекулярних наук Університету Західної Австралії, Центру передового досвіду з біології рослинної енергії ARC та Університету Лунда.

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Підготуватися до небезпеки

Як показало дослідження, коли вода потрапляє на рослину у неї спрацьовують складні хімічні сигнали. Вони дають їй змогу підготуватися до небезпеки дощу.

Роблячи спостереження, науковці обприскували рослини водою і помітили ланцюгову реакцію, спричинену білком MYC2.

Коли MYC2 активований, тисячі генів запускаються в дію, готуючи захисні сили рослини. Ці попереджувальні сигнали пересуваються від листка до листка і викликають цілий ряд захисних ефектів,

– пояснюють дослідники.



Рослини панікують під час дощу / Фото unsplash

Чого бояться рослини

Дощ насправді є основною причиною поширення хвороб між рослинами, кажуть науковці. Тож зовсім не дивно, що вони починають панікувати.

між рослинами, кажуть науковці. Тож зовсім не дивно, що вони починають панікувати. Коли дощова крапля розбризкується по листі, крихітні крапельки води рикошетять у всіх напрямках. І саме вони можуть містити бактерії, віруси або спори грибків .

. Цікаво те, що одна крапелька може заразити навколишні рослини, які розташовані на відстані до 10 метрів.



Рослини бояться заразитися хворобою / Фото unsplash

Попереджають про небезпеку сусідів

Також вчені виявили докази того, що рослини здатні попереджати про небезпеку своїх сусідів. Коли йде дощ, ті самі сигнали, що поширюються по листю, передаються іншим рослинам по повітрю.

Однією з хімічних речовин, що виробляється, є гормон, який називається жасмоновою кислотою. Саме його використовує рослина для передачі сигналів. Це насамперед потрібно тій рослині, яка попереджає інших. Адже, як стверджують науковці, якщо у сусідів увімкнені захисні механізми, то вони рідше поширюватимуть хвороби.

Коли виникає небезпека, рослини не можуть зійти з дороги, тому замість цього вони покладаються на складні системи сигналізації, щоб захистити себе,

– резюмують вчені.

Вони додають, що очевидно, рослини мають інтригуючі стосунки з водою. Дощ є основним носієм хвороб, але також він життєво важливий для їхнього виживання.



Рослини попереджають сусідів про небезпеку / Фото unsplash