Вирощування овочів в теплицях у холодні місяці в Україні не дуже популярне. Затрати на енергоносії для обігріву теплиць не дозволяють вирощувати конкурентоспроможну по ціні продукцію.
Цікаво Найкращий натуральний органічний продукт: який овоч отримав нагороду
Тому значно доцільніше привозити помідори та огірки з Туреччини, яка має більш сприятливий клімат для вирощування овочів в теплицях. Саме на цю країну припало 79% імпортних поставок помідорів та 83% огірків в 2020 році.
Також зазначається, що в Україні огірки та помідори в основному вирощує населення, частка промислових виробників незначна. Пік зростання імпорту овочів має чітко виражену сезонність, що пов'язана із внутрішнім виробництвом.