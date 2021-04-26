Вирощування овочів в теплицях у холодні місяці в Україні не дуже популярне. Затрати на енергоносії для обігріву теплиць не дозволяють вирощувати конкурентоспроможну по ціні продукцію.

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Тому значно доцільніше привозити помідори та огірки з Туреччини, яка має більш сприятливий клімат для вирощування овочів в теплицях. Саме на цю країну припало 79% імпортних поставок помідорів та 83% огірків в 2020 році.

Також зазначається, що в Україні огірки та помідори в основному вирощує населення, частка промислових виробників незначна. Пік зростання імпорту овочів має чітко виражену сезонність, що пов'язана із внутрішнім виробництвом.

Відкриття ринку землі вплине на взаємини орендаря та власника. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Відкриття ринку землі: як зміняться стосунки власника і орендаря".