Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області повідомляє, що в одному з підсобних господарств села Веселий Кут Новоукраїнського району загинула 3-місячна свинка вагою 20 кілограмів. Фахівці ветеринарної медицини встановили причину смерті – зараження африканською чумою свиней.

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Що відбувається на місці зараження?

Зараз у господарстві проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення інфекції. Зокрема, заборонено вивезити та забивати тварин, обмежено доступ на територію стороннього транспорту та людей. У навколишніх населених пунктах проводиться робота по уточненню поголів’я свиней. Сигнальних повідомлень про випадки підозри на захворювання не надходило.

Пташиний грип розлітається світом

Тим часом, на півночі Франції на птахофабриці виявили високопатогенний вірус пташиного грипу. Влада регіону заявила, що штам грипу ще не ідентифікований, але на фермі знищать усіх птахів й проведуть дезінфікацію, щоб запобігти поширенню хвороби.

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Протягом листопада у Франції вже фіксувалися спалахи пташиного грипу – як серед свійської, так і дикої птиці. Це свідчить про те, що вірус, раніше зафіксований в інших країнах Європи та Азії, продовжує ширитися.

Якщо спалахи й надалі триватимуть, ймовірно, що деякі країни, в першу чергу – в Азії, введуть обмеження на ввезення та торгівлю продуктами з птиці. Крім того, спалахи пташиного грипу викликають стурбованість серед епідеміологів, бо вірус може передаватися людям.