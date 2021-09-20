Стверджують про відсутність фінансування на поповнення запасів матеріальних цінностей Держрезерву. Такі витрати у Держбюджеті на 2021 рік не були передбачені.

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Грошей не вистачає

Єдиним джерелом фінансування є надходження спецфонду бюджету від реалізації матеріальних цінностей Держрезерву. Станом на 1 вересня 2021 року ці надходження становили 215,5 мільйона гривень. З них асигнування на накопичення – 193,9 мільйона.

Щоб "освіжити" запаси резерву, потрібні додаткові гроші. Суму оцінюють у 565,7 мільйона гривень.

На складах є зерно 20 річної давності

Розповіли, що на складах Держрезерву зберігається зерно врожаїв 1999 – 2018 років. При цьому затверджені терміни зберігання – всього 2 роки.

Загроза для економіки

У Держрезерві щороку направляють звернення до Мінекономіки про виділення грошей для поновлення матеріальних цінностей.

Наголосили, що така ситуація може призвести до того, що в разі виникнення надзвичайних ситуацій, уряд не буде мати джерел для надання допомоги економіці. Окремо відзначили, що це потенційна загроза для нацбезпеки держави.