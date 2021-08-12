Дорога ціна та високий попит: які ягоди найзатребуваніші та куди їх продають

На міжнародному ринку та в Україні споживацький попит на ягоди змінюється щосезону. Цьогоріч домінують лохина і малина.

Таку думку висловив голова відомого українського фермерського господарства "Еко Беррі" Володимир Князевич.

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Ми засадили на плантаціях на Івано-Франківщині близько 125 гектарів органічної ягоди – більш як по 30 гектарів малини літньої та ремонтантної, близько 10-ти ожини, 15-ти лохини, 35-ти суниці садової, є ще смородина. Загалом маємо в оренді 300 гектарів землі, які плануємо в майбутньому теж засадити ягодами, – ділиться здобутками і планами Князевич.

Органіка і експорт

Вся продукція "Еко Беррі" сертифікована як органічна, і майже вся експортується. Також компанія отримала сертифікацію, яка дозволяє постачати ягоди до Євросоюзу в ресторани, заклади харчування та супермаркети – тобто напряму до споживача без посередників. Продукція заморожується системою шокової заморозки No Frost, пакується спеціально під клієнта і відправляється за кордон.

Володимир Князевич розповів, що цьогоріч компанія вперше сертифікувала як органічну гірську чорницю. Першу партію ягоди вже відправлено на експорт.

Особливості виробництва малини



Малина цього сезону тримає високу ціну / Фото "Еко Беррі"

У ТОВ "Диканські ягоди" на Полтавщині малиною засаджено 24 гектари. Фермери очікують, що ціна на ягоду цього сезону буде вищою на 30% у порівнянні з минулими роками.

Цього року, як і минулого, ціна на малину висока. Це звичайний ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років: спочатку ягода дуже дорога, а потім – дешева, – пояснює бізнес-партнер ТОВ "Диканські ягоди" Сергій Стеценко.

Логіка коливань проста: коли ціна низька, у виробників зменшується попит на вирощування малини, а потім, коли ягоди стає на ринку мало, ціна знову йде вгору, і всі знову починають її садити.

ТОВ "Диканські ягоди" доставляє органічну малину, в основному, на європейські ринки. В 2020 році аграрії реалізовували ягоду екстра-класу за ціною 3,2 – 3,5 євро за кілограм. Цього року на підприємстві очікують ціну більше 4 євро за кілограм.

Сергій Стеценко акцентує увагу на тому, що всі ягоди збираються вручну.

Наймаємо на сезон людей, – каже бізнесмен. – Ціна за зібраний кілограм малини коливається від 12 до 15 гривень.

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