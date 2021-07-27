На польському ринку лохини склалася критична ситуація – через співпадіння місцевого сезону із закордонним та неконтрольований імпорт закупівельні ціни на лохину впали до рекордно низьких 5 злотих (35 гривень) за кілограм.

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Ми раніше не мали справи з такою ситуацією, – каже президент польської Асоціації виробників лохини Іренеуш Коморовський. – Цього року сезон збору лохини співпав із закордонним. На польському ринку нині присутня ягода з Сербії та Іспанії.

Експерт пояснює: оскільки ціна на початку сезону була відносно високою, в Польщу імпортували великі партії лохини за зручною ціною. Далі ягоди могли перепакувати й продавати як польські за значно вищою ціною. Але ринок швидко перенаситився, й ціна стрімко опустилася до 5 злотих за кілограм. Така ціна не дає змоги наймати для збирання врожаю заробітчан, зокрема, з України, які залишилися вдома.

Ціни на лохину в Україні

В Україні вартість лохини останніми днями теж суттєво знизилася. Експерти пояснюють, що причиною різкого падіння став дуже хороший врожай ягоди. На ринок вийшло більше продукції, що зробило ціну більш приємною для покупців.

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Лохина суттєво впала в ціні: "винуватцем" став хороший урожай".