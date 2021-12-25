Неймовірне падіння експорту меду

За даними Держстату, минулого року Україні вдалося експортувати 80 тисяч тонн меду, це був рекорд. Цього ж року ледве вдалося дотягнути до половини показника – лише 40 тисяч тонн.

Читайте також Заборона імпорту з Росії: які товари потрапили у перелік

Найбільш активними покупцями українського меду стали НІмеччина та Польща. Також до списку увійшли Японія та Сполучені Штати Америки.

Раніше експерти прогнозували, що збільшення попиту на натуральний мед та пандемія мали б спровокувати зростання обсягів експорту. Але на практиці цього не сталося. Свою роль зіграло підвищення цін та попиту на внутрішньому ринку.

Також повідомляється, що до кінця року Україна може експортувати ще 10 тисяч тонн меду.