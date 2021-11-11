За словами голови служби Владислави Магалецької, найбільше порушень пов'язано з фальсифікацією вершкового масла.

Деталі Фальсифікат на прилавках: що найбільше підробляють, скільки штраф і як діяти покупцям

Що відомо про фальсифікат

Загалом за останні 12 місяців Держпродспоживслужба провела на предмет виявлення фальсифікованих харчових продуктів понад 12,5 тисяч моніторингів діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та обіг харчових продуктів, та понад 2,5 тисяч перевірок закладів торгівлі та громадського харчування.

Держпродспоживслужба склала 662 приписа про усунення невідповідностей, в тому числі 216 – стосовно діяльності закладів торгівлі, 255 – громадського харчування, 191 – виробника.

За порушення маркування харчових продуктів (фальсифікацію) оштрафовано 24 оператори ринку на суму більше 1,2 мільйона гривень.

Зверніть увагу! За період з листопада-2020 по жовтень-2021 у закладах торгівлі та громадського харчування зафіксовано 159 таких випадків.