Година Землі 2021: коли відбудеться і чому присвячена в Україні

27 березня о 20:30 за місцевим часом відбудеться Година Землі – одна з найбільших світових акцій на підтримку збереження природи планети.

Цьогоріч Година Землі збере у віртуальному просторі мільйони людей, представників бізнесу, світових лідерів аби зосередити увагу на рішеннях для збереження природи і протидії зміні клімату.

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На тлі даних, що свідчать про зв'язок між руйнуванням природи та зростанням кількості спалахів інфекційних хвороб, таких як COVID-19, Година Землі 2021 надасть можливість висловитись на підтримку природи. Ця глобальна акція відбудеться напередодні подій, під час яких світові лідери прийматимуть критично важливі рішення з питань природи, зміни клімату та сталого розвитку, встановлюючи курс для нашого майбутнього.

Що таке Година Землі?

Година Землі була ініційована Всесвітнім фондом природи WWF та партнерами як символічний захід з вимкнення світла у Сіднеї у 2007 році на підтримку природоохоронних ідей. З того часу Година Землі перетворилася на одну з наймасштабніших акцій на підтримку природи. Вона проводиться щорічно у березні і залучає мільйони людей у понад 180-ти країнах світу. Центральна символічна подія – вимкнення зайвого освітлення для демонстрації своєї підтримки планеті.

Події минулого року, такі як катаклізми, спричинені погодою, супер-пожежі та спалах COVID-19 дали усвідомити, що збереження природи є критичним для захисту нашого власного майбутнього. Глобальна оцінка досягнення цілей зі збереження біорізноманіття виявила, що світові не вдалося досягнути цілей із запобігання втраті природи до 2020 року, які були визначені десять років тому. Година Землі створює масштабну можливість для громадянського суспільства, бізнесменів, екологів та кожної людини звернутися до світових лідерів про необхідність спрямувати курс на відновлення природи до 2030 року.

Здорові природні екосистеми є основою процвітаючих, справедливих і сталих суспільств. Превалюючі зараз соціо-економічні моделі ведуть до знищення природи, що посилює нашу власну вразливість до пандемій, прискорює зміну клімату і ставить під загрозу систему життєзабезпечення, – вважає Марко Ламбертіні, генеральний директор Всесвітнього фонду природи WWF. – 2021 рік є критичним для людства. Ми маємо надати природі центральне місце в наших стратегіях відновлення. І Година Землі є можливістю для кожної людини, лідерів та природоохоронців, закликати до негайних дій заради відновлення природи і досягнення природо-позитивного світу до 2030 року.

Присвята старовіковим лісам



Праліс у долині річки Чорний Черемош / Фото WWF-Україна

В Україні Година Землі 2021 присвячена старовіковим лісам.

WWF-Україна та партнери ідентифікували майже 100 тисяч гектарів старовікових лісів, майже недоторканих територій (за законодавством: праліси, квазіпраліси та природні ліси) в Карпатах і на Поліссі. Понад 33 тисяч гектарів з них досі або незахищені, або мають недостатній природоохоронний статус. Тому перебувають під загрозою знищення через рубки, нераціональний розвиток туристичної інфраструктури та доріг і іншу господарську діяльність.

Останні недоторкані ліси Європи . Старовікові ліси – одні з найстаріших наземних екосистем. Раніше вони вкривали майже всю територію Європи, але масштабні рубки та господарська діяльність людини спричинили їх масове знищення. У Центральній та Східній Європі це "острівці" площею приблизно 320 тисяч гектарів, 100 тисяч з яких збереглися в Україні.

. Старовікові ліси – одні з найстаріших наземних екосистем. Раніше вони вкривали майже всю територію Європи, але масштабні рубки та господарська діяльність людини спричинили їх масове знищення. У Центральній та Східній Європі це "острівці" площею приблизно 320 тисяч гектарів, 100 тисяч з яких збереглися в Україні. Осередки біорізноманіття . Під кронами старих дерев знаходять домівку сотні видів тварин, грибів і рослин, занесених до Червоної Книги України. Для крихітного равлика пупкалика пралісового, рисі євразійської, трипалого дятла та плямистої саламандри, праліс – їх дім.

. Під кронами старих дерев знаходять домівку сотні видів тварин, грибів і рослин, занесених до Червоної Книги України. Для крихітного равлика пупкалика пралісового, рисі євразійської, трипалого дятла та плямистої саламандри, праліс – їх дім. Регулятори клімату . Праліси виробляють значний об'єм кисню і акумулюють значні обсяги прісної води. Вони століттями накопичують і утримують вуглець. Особливо багато його зберігається у мертвій деревині – сухому гіллі та стовбурах повалених дерев.Руйнування пралісів спричиняє вивільнення вуглецю в атмосферу, що посилює зміну клімату.

. Праліси виробляють значний об'єм кисню і акумулюють значні обсяги прісної води. Вони століттями накопичують і утримують вуглець. Особливо багато його зберігається у мертвій деревині – сухому гіллі та стовбурах повалених дерев.Руйнування пралісів спричиняє вивільнення вуглецю в атмосферу, що посилює зміну клімату. Природні лабораторії. Праліси – самодостатні ліси, вони зберігають інформацію про історичний розвиток лісу, його структуру, здатність до саморегуляції і самовідновлення. Вони – еталон лісу, вивчення якого допоможе науковцям відтворювати ліси, наближені до природних.

Україно, голосуй!



Година Землі 2021 в Україні

27 березня о 20:30 в рамках глобальної Години Землі 2021 WWF-Україна відкриє на своєму сайті національну кампанію зі збору голосів на підтримку дій державних установ і підприємств задля збереження українських старовікових лісів:

Їх подальшу ідентифікацію і заповідання

Втілення науково обгрунтованих планів охорони та

Надання достатнього фінансування для їх збереження

Якщо нам не вдасться зберегти старовікові ліси – відбудеться безповоротна втрата важливих наземних екосистем. Праліси неможливо відтворити, тому їх знищення буде означати для України остаточну втрату унікальної природної спадщини,– зазначає Андрій Плига, керівник напряму Ліси WWF-Україна.

В попередні десять років Година Землі стала імпульсом для низки успішних глобальних ініціатив на підтримку природи і клімату планети. Акція допомогла створити 3,5 мільйонів гектарів морських природоохоронних територій в Аргентині, захистити ліс площею 2,7 гектари в Уганді, стала поштовхом для заборони одноразових пластикових виробів та виробів з пінополістиролу у столиці Еквадору та висадження 20 тисяч мангрових дерев в Індонезії.

– одна з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у більш ніж 100 країнах світу. Місія WWF полягає у тому, щоб зупинити деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у якому людина житиме в гармонії з природою. Цього можна досягти шляхом збереження біорізноманіття планети, раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення та нераціонального споживання.