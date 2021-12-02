Штучний інтелект створив "ідеальний" нут

Команда вчених з Квінслендського університету разом із міжнародними партнерами зуміли покращити урожайність нуту на 12%. У цьому дослідникам допоміг штучний інтелект.

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Дослідники генетично відібрали тисячі сортів нуту, а штучний інтелект потім аналізував найцінніші комбінації генів рослини. У підсумку вченим вдалося створити нут, який має ідеальну генетику.

Новий "ідеальний" сорт має підвищену врожайність, стійкий до посухи, спеки та захворювань. Вчені переконані, що подібну технологію можна застосовувати й для інших рослин.

Технологія, за допомогою якої вдалося покращити нут, називається "FastStack". В парі з технологією геномного прогнозування вона передбачає, які комбінації генів дадуть найкращі результати.