Які чинники впливають на вартість імпорту

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що додатковим чинником зростання споживчих цін є слабкість гривні. Станом на 15 липня офіційний курс – 41,04 гривень за долар.

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Експерти також не виключають і подальшого слабшання курсу гривні. Проте поки що очікувати на різкий зріст цін на імпортні товари не варто, адже, пояснюють фахівці, більшість імпортерів вже певний час закладали у вартість курс 42 гривень за долар. Проте не виключено, що з подальшим падінням курсу національної валюти імпортери будуть переглядати цей рівень через високі ризики подальшої девальвації.

Вплив ціни на пальне та електроенергію

Крім курсового питання, через півтора місяці актуальним стане інше – чинник дорогого пального, що має ще сильніше стимулювати ціновий сплеск.

З вересня в нас додастся зростання цін на пальне приблизно на 1,5 гривні, що викликане переглядом акцизів, оскільки ми крокуємо до ЄС, тож потрібно зрівняти ціни внутрішні і європейські. Це також перейде на кінцевого споживача. Не забуваємо, що курс гривні також буде формувати тиск на ціни,

– говорить Андрій Шевчишин.

Додатковим чинником тиску на ціни можуть стати нові тарифи на воду та опалення для українців. Проте поки що в уряді не робили на ніяких попереджень щодо змін розцінок на комунальні послуги.

Експерт додав, що через дефіцит електрики в країні водоканали, котельні тощо потребуватимуть додаткових коштів. Проте важко сказати, чи піде уряд на підвищення тарифів. "Принаймні вони обіцяли, що підвищення не буде, але є "лазівка" з МВФ щодо приведення цін до собівартості".