Картопля дешевшає через спеку
Спека в основних регіонах виробництва змусила українських фермерів прискорити темпи збору врожаю картоплі. Це в підсумку призвело до істотного збільшення пропозиції на ринку та негативного цінового тренду в даному сегменті.
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Сьогодні українські фермери вже змушені вести відвантаження картоплі нового врожаю за ціною 8 – 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 долара за кілограм), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.