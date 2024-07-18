Картопля дешевшає через спеку

Спека в основних регіонах виробництва змусила українських фермерів прискорити темпи збору врожаю картоплі. Це в підсумку призвело до істотного збільшення пропозиції на ринку та негативного цінового тренду в даному сегменті.

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Сьогодні українські фермери вже змушені вести відвантаження картоплі нового врожаю за ціною 8 – 15 гривень за кілограм (0,19-0,36 долара за кілограм), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо Крім того необхідно додати, що в аналогічний торішній період картопля нового врожаю на українському ринку коштувала в середньому на 20% дешевше, ніж сьогодні. При цьому багато виробників не виключають подальшого зниження цін на картоплю, якщо темпи збуту цієї продукції найближчим часом не прискоряться.