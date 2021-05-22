Полуниця зараз коштує від 100 до 200 гривень, черешню продають в такому ж діапазоні. Полуниця на ринках здебільшого українська, її виростили в теплицях на Херсонщині. Ягода вирізняється розміром, кольором, пружністю і зберігається кілька днів.

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Оскільки через холодну погоду ґрунтової полуниці ще немає, то ціни доволі високі, що впливає на інтерес покупців.

Що стосується черешень, то зараз на ринках лише імпортна продукція, адже в Україні збір ще не починали.

На думку експертів, ціни почнуть знижуватися лише на початку червня, і лише в тому випадку, якщо погода масово не пошкодить урожай.

Штучне м'ясо скоро стане ще дешевшим. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Єдиний продавець штучного м'яса у світі залучив ще 170 мільйонів інвестицій".