Майбутнє – за системним підходом: компанія BASF презентувала насіннєвий портфель-2021

Джерело:Агро24
Днями відбувся представницький міжнародний Online Seed Forum-2021. Це дуже важливий захід для насіннєвого ринку України напередодні старту посівної кампанії.
Головним організатором онлайн-форуму виступила Насіннєва асоціація України (НАУ). Одним зі спонсорів став український агродепартамент BASF Agricultural Solutions.
На запрошення НАУ відгукнулися близько 200 онлайн-учасників з 20-ти країн світу, зокрема, з України, США, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Австрії, Бельгії…
Online Seed Forum-2021
Серед них були представники профільних організацій і компаній-виробників посівного матеріалу, експерти і аналітики ринку, селекціонери і кліматологи, а також делегати від владних структур – одним зі спікерів став заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка. Це свідчить про те, що держава приділяє серйозну увагу розвитку насіннєвої галузі.
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На форумі обговорювалися найрізноманітніші теми: від загальних (глобальні агарні тренди) до спеціалізованих (погодні умови цієї весни та інше). Традиційно велику цікавість викликали презентації насіннєвих портфелів компаній-виробників. Зокрема, свої продукти представив агродепартамент BASF Agricultural Solutions.
Тьєррі Мену
Керівник бізнес-напряму насіння, гібридів та польових культур у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки Тьєррі Мену під час свого виступу зосередив увагу на минулому, нинішньому та майбутньому вкладі BASF у розвиток насіннєвого ринку України.
Мену відзначив, що передові науковці та селекціонери з усього світу (Канади, США, Франції, Австралії, Німеччини та України) десятками років працюють над новими гібридами й сортами, адаптованими до складного клімату та високоврожайними. Це стосується таких напрямків як озимий ріпак (перша насіннєва пропозиція агродепартаменту в Україні), гібриди соняшнику та пшениці.
Світовий ринок насіння щороку зростає на 6-7%, – сказав Мену. – Україна – важливий гравець на ньому. Пшениця для місцевої економіки – одна з головних як експортних, так і внутрішніх культур. Однак, зважаючи на зміни клімату та нестабільні погодні умови, вирощувати її стає дедалі важче. Тому все більшого значення набуває якісне насіння з високим потенціалом та гарною врожайністю, яке за кілька років представить ринку компанія BASF.
Тарас Костина
Керівник напрямку маркетингу насіння департаменту BASF Agricultural Solutions Тарас Костина акцентував увагу на конкретних продуктах:
В Україні ми пропонуємо насіння озимого та ярого ріпаку, соняшнику, а також ведемо роботу в напрямку гібридної пшениці. Для наших селекціонерів важливо, щоб культури були адаптовані до українських умов. Наприклад, для ярих культур цінними є посухостійкість та стійкість до стресових умов, а для озимого ріпаку та пшениці – зимостійкість.
Згідно з останнім звітом USDA, цьогоріч світове виробництво пшениці зросте до рекордних 776,8 мільйона тонн. І Україна в цьому процесі відіграє важливу роль.
Матіас Хорш
Директор з маркетингу департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу Матіас Хорш резюмує:
Якщо характеризувати минуле, сьогодення та майбутнє насіннєвого бізнесу BASF в Україні, то постачання якісних засобів захисту рослин, агрорішень та інноваційних технологій для збільшення прибутку – це про минуле й теперішнє. Майбутнє ж – за системним підходом, який поєднує в собі високоякісне насіння, потужний захист та цифрові рішення. Тому компанія BASF працює над виведенням на ринок гібридів пшениці, які разом з якісними ЗЗР та інноваційними сервісами, допоможуть аграріям сповна розкрити потенціал рослини й забезпечити високий врожай.
Щороку BASF інвестує близько мільярда євро у розробку та дослідження нових діючих речовин. Свідченням цього є інноваційне портфоліо з лінійкою унікальних технологій захисту посівів, насіння, а також цифрових рішень.
Це допоможе аграріям оптимізувати ведення бізнесу, забезпечити його сталий розвиток, відповідальне ставлення до довкілля та знизити пестицидне навантаження на ґрунт без втрати майбутнього врожаю.
Повний каталог насіння-2021 на сайті BASF Agricultural Solutions.ДОВІДКА