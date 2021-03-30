Майбутнє – за системним підходом: компанія BASF презентувала насіннєвий портфель-2021

Днями відбувся представницький міжнародний Online Seed Forum-2021. Це дуже важливий захід для насіннєвого ринку України напередодні старту посівної кампанії.

Головним організатором онлайн-форуму виступила Насіннєва асоціація України (НАУ). Одним зі спонсорів став український агродепартамент BASF Agricultural Solutions.

На запрошення НАУ відгукнулися близько 200 онлайн-учасників з 20-ти країн світу, зокрема, з України, США, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Австрії, Бельгії…



Online Seed Forum-2021

Серед них були представники профільних організацій і компаній-виробників посівного матеріалу, експерти і аналітики ринку, селекціонери і кліматологи, а також делегати від владних структур – одним зі спікерів став заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка. Це свідчить про те, що держава приділяє серйозну увагу розвитку насіннєвої галузі.

Зверніть увагу! У фокусі компанії BASF – аграрна освіта і сталий розвиток

На форумі обговорювалися найрізноманітніші теми: від загальних (глобальні агарні тренди) до спеціалізованих (погодні умови цієї весни та інше). Традиційно велику цікавість викликали презентації насіннєвих портфелів компаній-виробників. Зокрема, свої продукти представив агродепартамент BASF Agricultural Solutions.

Україна – важливий гравець на ринку насіння



Тьєррі Мену

Керівник бізнес-напряму насіння, гібридів та польових культур у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки Тьєррі Мену під час свого виступу зосередив увагу на минулому, нинішньому та майбутньому вкладі BASF у розвиток насіннєвого ринку України.

Мену відзначив, що передові науковці та селекціонери з усього світу (Канади, США, Франції, Австралії, Німеччини та України) десятками років працюють над новими гібридами й сортами, адаптованими до складного клімату та високоврожайними. Це стосується таких напрямків як озимий ріпак (перша насіннєва пропозиція агродепартаменту в Україні), гібриди соняшнику та пшениці.



Гібриди озимого ріпаку BASF

Світовий ринок насіння щороку зростає на 6-7%, – сказав Мену. – Україна – важливий гравець на ньому. Пшениця для місцевої економіки – одна з головних як експортних, так і внутрішніх культур. Однак, зважаючи на зміни клімату та нестабільні погодні умови, вирощувати її стає дедалі важче. Тому все більшого значення набуває якісне насіння з високим потенціалом та гарною врожайністю, яке за кілька років представить ринку компанія BASF.

Адаптація до українських умов



Тарас Костина

Керівник напрямку маркетингу насіння департаменту BASF Agricultural Solutions Тарас Костина акцентував увагу на конкретних продуктах:

В Україні ми пропонуємо насіння озимого та ярого ріпаку, соняшнику, а також ведемо роботу в напрямку гібридної пшениці. Для наших селекціонерів важливо, щоб культури були адаптовані до українських умов. Наприклад, для ярих культур цінними є посухостійкість та стійкість до стресових умов, а для озимого ріпаку та пшениці – зимостійкість.

Згідно з останнім звітом USDA, цьогоріч світове виробництво пшениці зросте до рекордних 776,8 мільйона тонн. І Україна в цьому процесі відіграє важливу роль.

Майбутнє – за системним підходом



Матіас Хорш

Директор з маркетингу департаменту BASF Agricultural Solutions в Україні, Молдові та країнах Кавказу Матіас Хорш резюмує:

Якщо характеризувати минуле, сьогодення та майбутнє насіннєвого бізнесу BASF в Україні, то постачання якісних засобів захисту рослин, агрорішень та інноваційних технологій для збільшення прибутку – це про минуле й теперішнє. Майбутнє ж – за системним підходом, який поєднує в собі високоякісне насіння, потужний захист та цифрові рішення. Тому компанія BASF працює над виведенням на ринок гібридів пшениці, які разом з якісними ЗЗР та інноваційними сервісами, допоможуть аграріям сповна розкрити потенціал рослини й забезпечити високий врожай.



Гібриди соняшнику BASF

Щороку BASF інвестує близько мільярда євро у розробку та дослідження нових діючих речовин. Свідченням цього є інноваційне портфоліо з лінійкою унікальних технологій захисту посівів, насіння, а також цифрових рішень.

Це допоможе аграріям оптимізувати ведення бізнесу, забезпечити його сталий розвиток, відповідальне ставлення до довкілля та знизити пестицидне навантаження на ґрунт без втрати майбутнього врожаю.

Повний каталог насіння-2021 на сайті BASF Agricultural Solutions.