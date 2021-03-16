Сучасне сільське господарство – наукоємна та високотехнологічна галузь. Тому аграрії, аби якнайкраще просувати свій бізнес і залишатися конкурентними, мають постійно поглиблювати знання і тримати руку на пульсі нових трендів і вдосконалень.

Компанія BASF, піклуючись про ефективну діяльність і прибутки клієнтів, регулярно проводить для них інформативні освітні заходи. Зокрема, популярними стали вебінари BASF щодо важливих для аграріїв питань:

Управління залишками діючих речовин

Факти та методичні рекомендації

BASF пояснює, що таке максимально допустимий рівень залишків діючих речовин та як не допустити його перевищення під час застосування засобів захисту рослин.

Відповідальне використання засобів захисту рослин

Належна практика для виконавців внесення

BASF пояснює, як аграрії можуть захистити себе і навколишнє середовище, працюючи із засобами захисту рослин.

Управління охороною водних ресурсів

Відповідальність та турбота про воду та охорону водних ресурсів

BASF прагне, щоб аграрії дізналися, як пестициди можуть потрапити до водних об’єктів, як уникнути точкових джерел забруднення і мінімізувати дифузні джерела.

Варто додати, що свої вебінари BASF позиціонує як сертифіковане онлайн-навчання. Слухачі курсу, після ознайомлення і засвоєння матеріалу, можуть пройти тест, за підсумками якого отримають відповідний тематичний сертифікат.

Ще одна важлива складова діяльності BASF – інновації для сталого розвитку.

Інновації в хімії незамінні у процесі задоволення потреб зростаючого населення світу, – декларує BASF. – Тому розробка інноваційних продуктів і рішень має життєво важливе значення для BASF. Ми прагнемо зробити власний внесок у забезпечення життєздатного майбутнього та поліпшити якість життя на планеті. Ми сприяємо виконанню нашої корпоративної мети – створенню хімії задля сталого майбутнього, переслідуючи амбітні цілі всього ланцюжка цінностей BASF. Ми прагнемо росту прибутку, одночасно беручи на себе соціальну і екологічну відповідальність. Ми фокусуємося на питаннях, в які BASF, як компанія, може зробити значний внесок. Ми враховуємо всі аспекти сталого розвитку у нашому бізнесі та чітко визначаємо свою відповідальність за це.

Компанія BASF визначила пріоритетні напрямки сталого розвитку:

Відповідальне ставлення до ресурсів планети

Безпечне для людей і навколишнього середовища виробництво

Ефективне виробництво

Повага до людей

Виробництво продуктів і рішень для сталого розвитку

Детальніше про аграрні рішення компанії BASF і її підходи до сталого розвитку читайте на офіційному сайті.