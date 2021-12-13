Компенсація за втрату врожаю: хто та коли зможе отримати допомогу від держави

Урожай озимих культур опинився в небезпеці. Уряд готовий підтримати аграріїв та компенсувати їм частину втрат.

Відшкодування за втрату врожаю

Кабінет міністрів України прийняв розмір, спосіб і порядок встановлення тарифів на страхування посівів озимої пшениці в період перезимівлі. Аграрії отримають здешевлення страхування своєї продукції.

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Урядовці переконані, що це допоможе убезпечити фермерів від втрати врожаю через погодні умови. Затверджений розмір повернення коштів становить 60% від вартості фактично сплачених страхових платежів.

Перелік страховиків, через яких можна буде отримати державну компенсацію, незабаром опублікують на сайті Міністерства аграрної політики. Аграріям треба застрахувати свій урожай та подати заявку відповідного зразка на отримання державної підтримки.