Курятина подорожчала на третину: що буде далі

Курятина – найдешевше та, відповідно, найбільш популярне м'ясо серед українських покупців. Але тепер і цей товар може вийти за орбіту купівельної спроможності населення.

Впродовж останнього року курятина значно здорожчала. Фахівці зафіксували ріст ціни на 30%.

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Експерти відзначають, що таку цінову поведінку продукції спричинило зростання витрат на виробництво. Цього року значно додали в ціні зернові, що стало причиною подорожчання комбікорму. Через ці фактори виробники курятини не мають іншого виходу окрім як підіймати ціни.

Окрім того, в Україні також зафіксували скорочення обсягів виробництва курятини, хоча впродовж останніх 10 років показник щороку зростав.

За десять місяців 2021 року промислове виробництво скоротилося на 3%, у домогосподарствах – на 4%. У таких умовах ціна й зросла,

– повідомила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Покупцям варто готуватися до нового "святкового" стрибка цін. Особливо подорожчає куряче філе та інша популярна продукція.