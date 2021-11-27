За последний год курятина значительно подорожала. Специалисты зафиксировали рост цен на 30%.

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Эксперты отмечают, что такое ценовое поведение продукции повлекло за собой рост затрат на производство. В этом году значительно прибавили в цене зерновые, что стало причиной удорожания комбикорма. Из-за этих факторов производители курятины не имеют другого выхода, кроме как поднимать цены.

Кроме того, в Украине также зафиксировали сокращение объемов производства курятины, хотя за последние 10 лет показатель ежегодно рос.

За десять месяцев 2021 года промышленное производство сократилось на 3%, в домохозяйствах – на 4%. В таких условиях цена и выросла,

– сообщила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Покупателям стоит готовиться к новому "праздничному" скачку цен. Особенно подорожает куриное филе и другая популярная продукция.