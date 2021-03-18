Масло здивувало різким подорожчанням

Масло на світовому ринку почало стрімко дорожчати. За якихось два тижні продукт зріс у ціні на 8-13%.

Впродовж останніх двох тижнів на світовому ринку спостерігається подорожчання масла. В Океанії товар подорожчав на 13%, в ЄС – на 8%.

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В Україні старі запаси вже майже закінчилися, а наростити виробництво наразі не вдається. На внутрішньому ринку ціна "селянського" масла вже стартує з позначки в 132 тисяч гривень/тонна, а 82% масло придбати дешевше 150 тисяч гривень/тонна непросто.

Експортні ціни на масло теж ростуть, але не такими темпами, як на світовому ринку. На ринках пострадянських країн за 82% продукт платити більше 4700 доларів/тонна поки не поспішають. Масло 72% імпортери найчастіше оцінюють не дорожче 4200 доларів/тонна.

Також повідомляється, що ріст ціни на масло ще спостерігатиметься впродовж певного часу, але у квітні прогнозують здешевшання продукту.

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