Бджоли – чи не найважливіші комахи планети. Саме від них залежить, що ми будемо їсти та що буде рости наступного року. Якщо бджоли зникнуть, екосистема Землі серйозно постраждає, а людство буде змущене голодувати.

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Чому бджоли такі важливі

Існує багато комах, які запилюють рослини, проте бджоли – поза конкуренцією. Лише одна колонія медоносних бджіл може запилювати приблизно 300 тисяч квітів щодня.

квітів щодня. Людина залежна від бджіл – 70 зі 100 найкращих світових культур, якими харчується світ, запилюються саме бджолами. Ці культури – аж 90 відсотків світового харчування.

світового харчування. Бджоли – рушії еволюції. Ще 80 – 65 мільйонів років тому бджоли почали розносити пилок від квітів. Це спричинило появу багатьох нових видів рослин, зокрема фруктів та овочів.

Бджолами харчуються багато видів птахів, а продуктами їхньої діяльності – всеядні тварини, зокрема й люди.

Бджоли є важливою ланкою в харчовому ланцюжку / Фото Getty Images

Чому комахи зникають

За декілька останніх десятиліть популяція бджіл суттєво зменшилася. Наприклад, з 1962 року кількість бджіл у США скоротилася на 90 відсотків. Це зумовлено:

Розповсюдженням кліщів Варроа – паразитів, які живуть на медоносних бджолах.

Пестицидами, які використовують для захисту рослин.

Змінами клімату – глобальне потепління негативно впливає на комах чи не найбільше.

Знищенням великих луків – через кліматичні умови та згубну діяльність людей.

Ситуація з бджолами є критичною. Допомогти комахам-трудівникам можна простими речима, які легко реалізувати. Ось 5 способів, які можуть врятувати бджіл та всю планету.

Перший – посадіть більше квітів

Так, дуже очевидна річ – для бджіл важливі квіти! Маленька клумба чи горщик на балконі зможуть дати комахам притулок для їжі та укриття. Зверніть увагу на місцеві сорти квітів, які ростуть у вашому районі – так ви зможете задовольнити потреби бджілок, які живуть поряд.

Дозвольте собі трохи занедбати сад

Природне місце бджіл – відкриті луки. Через активну розбудову міст та сільського господарства поля та луки швидко зникають. Через це страджають мешканці змінених територій: птахи, звірі та комахи. Бджоли отримують не менший стрес від урбаністичних змін, тому зробіть їм приємність – дозвольте хоча б невеликій частині вашого подвір’я здичавіти. Польові квіти, які проростуть трохи згодом, стануть аналогом луків для бджіл.

Якщо все ж ви не можете змиритися з некошеною травою, просто зробіть невелику купку з гілочок чи дошок. Ця купка може стати чудовим місцем проживання для комах.

Бджоли потребують природного середовища, або ж його імітації / Фото Getty Images

Залиште бджолам трохи води

Комахи-трудівниці також хочуть пити. Та не варто спеціально вибудовувати фонтани для бджіл – достатньо всього лиш поставити десь ємність з водою. Покладіть до миски чи тарілки з водою трохи камінців та гілочок, щоб вони виглядали з води – так бджолам буде, де сідати.

Відмовтеся від пестицидів

Дослідники виявили у пилку бджіл понад 150 різних хімікатів з пестицидів. Хімія наносить непоправної шкоди комахам, впливаючи на їхню чисельність. Пестициди вбивають і самі квіти, які полюбляють бджоли.

На особистому рівні існує багато способів позбутися від шкідників саду, не вдаючись до шкідливих хімічних речовин. Олія німу та евкаліпта, а також розчини котячої м’яти та часнику – це лише деякі природні засоби, які можна використовувати.

Не купуйте фабричний мед

Медовий ринок – величезний та прибутковий. Через намагання скоротити вжиток рафінованого цукру медова економіка значно зросла за останнє десятиліття. Наразі світову промисловість меду оцінюють майже в 8 мільярдів доларів.

Популярність меду призвела до неетичного поводження з бджолами, щоб спонукати їх виробляти більше.

Не варто купувати мед у супермаркетах – краще витратити гроші на натуральний мед місцевого бджоляра чи бабусі, яка продає власну продукцію. Єдина проблема – мед власного виробництва не гарантує стовідсоткової чистоти.

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Зіркова підтримка

Багато інфлюенсерів переймаються екологічними проблемами та радо підтримують порятунок бджіл. Наприклад, акторка Анджеліна Джолі є активною учасницею програми Women For Bees ("Жінки за бджіл"). Джолі бере участь у програмі, яка спільно з Домом Guerlain та ЮНЕСКО за 5 років навчатиме 50 жінок-бджолярок.

Анджеліна Джолі підтримує порятунок бджіл / Фото Guerlain

Бджоли – символ Guerlain ще з 1928 року, тому Дім докладає зусиль, щоб зберегти популяцію медоносних комах. Мета програми – збільшити популяцію бджіл на 125 мільйонів особин до 2025 року.