Список заборонених українських продуктів для ввезення в Росію розширився. Відповідну постанову російський уряд прийняв 28 червня.

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Зокрема, Росія заборонила ввезення з України морозива, цукру, мінеральних і газованих вод із цукром та томатного кетчупу.

Повний список у постанові виглядає наступним чином:

– ячмінь інший, пальмову олію, готові або консервовані продукти з м’яса, м’ясних субпродуктів або крові; готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

– цукор тростинний або буряковий;

– цукор білий інший; какао-паста не знежирена;

– макаронні вироби інші; готові харчові продукти з кукурудзи;

– продукти типу мюслі на основі несмажених пластівців зерна злаків;

– кетчуп томатний та інші томатні соуси; соус майонез;

– супи або бульйони готові або заготовки для їх приготування;

– морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао;

– води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру й інші підсолоджувачі або смако-ароматичні речовини;

– ящики, коробки, пакувальні кліті, барабани з деревини та інші види продукції.

При захисті рослин аграрії роблять доволі поширені помилки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Захист рослин: які типові помилки аграріїв".