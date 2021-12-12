Нові податки за свій город: кого звільнять від виплат

Депутати збираються вивести з тіні сільськогосподарський ринок. Для цього вони вводять податок для власників земельних ділянок.

Нові податки

У Податковий кодекс збираються внести нові зміни. Вони вводять податкові зобов'язання для власників земельних ділянок.

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Від нового податку буде звільнено лише дачників, які працюють на невеликих присадибних ділянках, та аграріїв, які офіційно сплачують податки за проданий урожай.

Депутати запевняють, що селянам та власникам невеликих городів турбуватися не треба.

"За городи, присадибні ділянки та дачі не потрібно буде сплачувати додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і ті сумлінно сплачують усі податки, також не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов’язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які сплачують із 1 гектара менше 1100 гривень податків", – розповіла Лариса Білозір.