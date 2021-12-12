Новые налоги
В Налоговый кодекс намерены внести новые изменения. Они вводят налоговые обязательства для собственников земельных участков.
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От нового налога будут освобождены только дачники, работающие на небольших приусадебных участках, и аграрии, официально платящие налоги за проданный урожай.
Депутаты уверяют, что крестьянам и владельцам небольших огородов беспокоиться не следует.
"За огороды, приусадебные участки и дачи не нужно будет платить дополнительные налоги. Людям, которые предоставляют свою землю в аренду аграриям и те добросовестно платят все налоги, также не стоит переживать. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые платят с 1 гектара меньше 1100 гривен налогов", – рассказала Лариса Билозир.