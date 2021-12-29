Агро24 пропонує вашій увазі підбірку новорічних "аграрних ялинок", які точно здивують.
Фото зібрані з різних регіонів світу, тому деякі символи Нового року виглядають більш ніж оригінально. Судіть самі!
Вже традиційно під Новий рік українці емоційно обговорюють святкові ялинки. Ось цікаві варіанти для дискусій!
Джерело:24 канал
Агро24 пропонує вашій увазі підбірку новорічних "аграрних ялинок", які точно здивують.
Фото зібрані з різних регіонів світу, тому деякі символи Нового року виглядають більш ніж оригінально. Судіть самі!