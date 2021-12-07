Готуватися також потрібно і до приготування святкового столу. На жаль, ціни на продукти святкового настрою не додадуть.

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Звичайно, в період свят через підвищений попит ціни прогнозовано ростуть. Але вартість продуктів невпинно росла впродовж року. Відповідно, новорічний стіл-2022 буде дорожчим від торішнього на цілих 20%.

Найбільше подорожчають м'ясо та овочі: помідори, огірки та перець. У 2,5 рази виросте ціна цибулі. Свинина має подорожчати на 20%, а курятина – на 10%.

Для того, щоб купити святковий торт, доведеться переплатити 80%. Така ситуація склалася через здорожчання як інгредієнтів, так і процесу виробництва.