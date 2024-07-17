Які очікування щодо інфляції

Водночас у I кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,0%, у IV кварталі 2023 року – 11,3%, у III кварталі – 14,8%.

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Зростання цін в Україні: прогноз на найближчі 12 місяців / Фото НБУ

Більшість (62,8%) опитаних респондентів уважають, що інфляція не перевищить 10,0%, лише 12,7% очікують, що вона сягне 15,1% і більше.

Фактори, що зумовили зростання цін / Фото НБУ

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 84,5% респондентів).

Розподіл очікувань зростання цін / Фото НБУ

Більше за решту посилився вплив курсового чинника на 8,9 п. п. – до 68.3%.

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.