Історики з Ірландії найняли неочікуваних працівників – стадо овець. Вони мають доволі неочікуване завдання: розчищати могили від заростей на кладовищі в селі Кроссхейвен.

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Ініціативу запропонувала місцева депутатка Одрі Баклі. Це рішення вона підгледіла в одному із сіл Уельсу – кози членів церковної громади паслися на кладовищі.

Цікаво, що ірландські історики теж спочатку "найняли" кіз, завдяки чому виявили 400 надгробків 1700-х років, але згодом помітили, що кози з'їли весь плющ, а траву залишили. Через це було прийняте рішення взяти на роботу овець, яких орендують у місцевих фермерів.

Багато з пам’ятників – просто камені з написами. Люди не могли дозволити собі купити надгробки, тому використовували валуни в якості маркерів могил, – розповіли історики.

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