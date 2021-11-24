Оформлення земельної документації в Україні спростили, – Мінагрополітики

Ринок землі в Україні на сьогодні перебуває в пасивному стані, бо покупців набагато більше, ніж продавців.

Так заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі 5 каналу.

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Ринок землі відкрився 1 липня 2021 року і на сьогодні знаходиться в пасивному стані. Зараз, незважаючи на всі обмеження, охочих купити землю в 2,5 рази більше, ніж бажаючих продати. Наразі укладено більше 48 тисяч угод в рамках ринку землі, – сказав Висоцький.

Власник має доплатити

Заступник міністра акцентував увагу на такому моменті: до відкриття ринку землі за рішенням органу місцевого самоврядування безкоштовно виділяли в межах населеного пункту під забудову ділянку, але при цьому власники мали змогу змінювати цільове призначення. Тепер – після оновлення законодавства – при зміні цільового призначення ділянки, власник має доплатити кошти в місцеву громаду. "І ці кошти суттєві", – додав Тарас Висоцький.

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Повернення "військових" земель

Чиновник також відзначив, що зараз триває робота щодо повернення державі земель військових містечок і аеродромів, які були незаконно виведені з її власності – це близько 10 тисяч гектарів.

Справу передано в правоохоронні органи, де вивчаються всі обставини. А учасників, які були задіяні у виведенні майна з державної власності, притягнуть до відповідальності, – резюмував Висоцький.