Огірки в Україні різко подешевшали

В Україні зафіксували стрімке падіння цін на огірки. Зниження розпочалося з минулої п'ятниці.

Станом на 5 травня оптові ціни на огірки фактично зрівнялися з показниками минулого року та перебувають на позначці 18 гривень/кілограм.

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Минулого року ціни на огірки опускалися нижче 14 гривень/кілограм. Цього року ціна зростала аж до 50 гривень/кілограм, але втримати цей показник не вдалося через швидкий ріст пропозиції.

Також повідомляється, що нових стрибків цін на огірки вгору бути не повинно.

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