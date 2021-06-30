Вчені вивели білі огірки, які готові приємно здивувати дачників та великих аграріїв. Найпопулярнішим сортом цього овоча є Білий ангел.

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Він добре росте в теплиці та на відкритому повітрі, ніколи не буває з гіркуватим смаком. Цей сорт відмінно підходить як для вжитку у свіжому вигляді, так і для консервування.

Білий ангел є гібридом, за термінами дозрівання належить до середньостиглих – 50 – 55 днів. Один плід має 60 – 70 грам, а в довжині сягає від 7 до 9 сантиметрів.

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