Олія може подешевшати: за яких умов це відбудеться

Ціна на соняшникову олію впродовж останнього часу б'є всі можливі рекорди. Згідно багатьох прогнозів, ріст ціни олії триватиме й надалі.

Коли подешевшає олія

Як зазначають виробники олії, зараз немає умов для того, щоб знизити вартість продукції. Вони зможуть зробити це лише після того, як вартість нафтопродуктів стане на 20 – 30 доларів меншою.

До теми Арештовану олію продали за рекордну суму: скільки заробили та куди підуть гроші

Як формується ціна олії

Для того, щоб зробити 1 тонну олії, треба 2,5 тонни соняшника, ціна якого сильно зросла. 85% вартості олії – це вартість насіння.

Виготовлення пляшки олії обходиться підприємству у 45 – 50 гривень, ще 10 гривень складе ПДВ. Останній пункт – логістичні витрати та націнка продавця, яка не регулюється на законодавчому рівні.