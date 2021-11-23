Когда подешевеет масло

Как отмечают производители растительного масла, сейчас нет условий для того, чтобы снизить стоимость продукции. Они смогут сделать это только после того, как стоимость нефтепродуктов станет на 20 – 30 долларов меньше.

На тему Арестованное масло продали за рекордную сумму: сколько заработали и куда пойдут деньги

Как формируется цена масла

Для того чтобы сделать 1 тонну масла, нужно 2,5 тонны подсолнечника, цена которого сильно выросла. 85% стоимости масла – это стоимость семян.

Приготовление бутылки масла обходится предприятию в 45 – 50 гривен, еще 10 гривен составит НДС. Последний пункт – логистические расходы и наценка продавца, не регулируемая на законодательном уровне.