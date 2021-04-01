Органічне сільське господарство – це виробництво, що спирається на управління екосистемою, а не на використання зовнішніх ресурсів.

Органічне сільське господарство враховує потенційний згубний вплив на екологію та людину таких добавок, як синтетичні добрива та пестициди, ветеринарні лікарські препарати, генетично-модифіковані насіння та свійські тварини, консерванти й опромінення. Усі ці методи замінюються в органічному сільському господарстві особливими практиками, що зберігають і збільшують термін плодоріддя ґрунту, запобігають розмноженню шкідників і зростанню захворювань.

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Системи та продукти органічного сільського господарства не завжди сертифіковані й у такому разі називаються "несертифікована система органічного сільського господарства або продукт". Це не стосується сільськогосподарських систем, що не користуються синтетичними добавками (тобто це системи, які не мають досвіду реконструкції ґрунту й виснажують багатства землі).

Три рушійні сили органічного сільського господарства



Органічні продукти завжди будуть затребувані

Органічне сільське господарство, орієнтоване на споживача та ринок

Продукція чітко ідентифікується як органічна, піддається відповідній сертифікації й маркуванню. У такому випадку споживач надає власний вплив на органічне виробництво.

Органічне сільське господарство, орієнтоване на послуги

У багатьох країнах Євросоюзу створюються фонди, що субсидують органічне сільське господарство, яке виробляє екологічні продукти та послуги, наприклад, боротьба з забрудненням ґрунтових вод або створення біологічно різноманітного природного ландшафту.

Органічне сільське господарство, орієнтоване на фермерів

Деякі фермери вірять, що традиційні методи сільського господарства нераціональні та шкідливі, тому розробляють власні альтернативні методи, щоб зміцнити здоров'я сім'ї й економічну життєздатність фермерів. У багатьох країнах методи органічного сільського господарства використовуються для підтримки безпеки харчових продуктів, а також для скорочення витрат на купівлю зовнішніх ресурсів. Продукція таких господарств не обов’язково надходить на ринок або може продаватися без певної націнки, адже вона не сертифікована.

У розвинених країнах дрібні фермери намагаються налагодити канали збуту своєї органічної несертифікованої продукції безпосередньо до споживача. У США продукція дрібних фермерів, що продають невеликі кількості органічних продуктів, не підлягає сертифікації.

Органічне сільське господарство:

наукове визначення



Органічне сільське господарство спирається на власні ресурси

Органічне сільське господарство – це цілісна система управління виробництвом, що підтримує та сприяє здоров'ю агро-екосистеми, включаючи біологічне різноманіття, біологічні цикли і біологічну активність ґрунту. Це система, яка опирається на практику управління, а не на використання зовнішніх сільськогосподарських ресурсів, враховуючи, що певні регіональні умови вимагають власних адаптованих до свого регіону систем. Все це супроводжується затосуванням, де це можливо, агрономічних, біологічних і механічних методів на противагу використанню синтетичних матеріалів, щоб забезпечити функціонування всередині системи.

(Комісія "Кодекс Аліментаріус" ФАО/ВТО, 1999).

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