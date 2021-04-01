Органічне сільське господарство: що це таке і як працює

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Органічне сільське господарство – це виробництво, що спирається на управління екосистемою, а не на використання зовнішніх ресурсів.
Органічне сільське господарство враховує потенційний згубний вплив на екологію та людину таких добавок, як синтетичні добрива та пестициди, ветеринарні лікарські препарати, генетично-модифіковані насіння та свійські тварини, консерванти й опромінення. Усі ці методи замінюються в органічному сільському господарстві особливими практиками, що зберігають і збільшують термін плодоріддя ґрунту, запобігають розмноженню шкідників і зростанню захворювань.
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Системи та продукти органічного сільського господарства не завжди сертифіковані й у такому разі називаються "несертифікована система органічного сільського господарства або продукт". Це не стосується сільськогосподарських систем, що не користуються синтетичними добавками (тобто це системи, які не мають досвіду реконструкції ґрунту й виснажують багатства землі).
Органічні продукти завжди будуть затребувані
Продукція чітко ідентифікується як органічна, піддається відповідній сертифікації й маркуванню. У такому випадку споживач надає власний вплив на органічне виробництво.
У багатьох країнах Євросоюзу створюються фонди, що субсидують органічне сільське господарство, яке виробляє екологічні продукти та послуги, наприклад, боротьба з забрудненням ґрунтових вод або створення біологічно різноманітного природного ландшафту.
Деякі фермери вірять, що традиційні методи сільського господарства нераціональні та шкідливі, тому розробляють власні альтернативні методи, щоб зміцнити здоров'я сім'ї й економічну життєздатність фермерів. У багатьох країнах методи органічного сільського господарства використовуються для підтримки безпеки харчових продуктів, а також для скорочення витрат на купівлю зовнішніх ресурсів. Продукція таких господарств не обов’язково надходить на ринок або може продаватися без певної націнки, адже вона не сертифікована.
У розвинених країнах дрібні фермери намагаються налагодити канали збуту своєї органічної несертифікованої продукції безпосередньо до споживача. У США продукція дрібних фермерів, що продають невеликі кількості органічних продуктів, не підлягає сертифікації.
Органічне сільське господарство спирається на власні ресурси
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