Неймовірна картопля

У Польщі визначили найбільшу картоплину урожаю 2021 року. Велетень важить понад 2 кілограми.

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Участь у конкурсі взяло 19 фермерів. Картоплю-переможця виростив фермер Кінг Влодарж з Міхалова Другого. Вага бульби склала 2022 грами.

Найближчі "переслідувачі" мали на 500 грамів менше. Переможці конкурсу отримали не лише визнання, а й грошову винагороду.

Зазначимо, що польська картоплина-рекордсмен вчетверо менша за найбільшу картоплину у світі, яку цього року виростили у Новій Зеландії.