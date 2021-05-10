Овочеві новинки в Україні зареєстрували нові сорти цукрового буряку

Українські селекціонери продовжують активно працювати. Минулого тижня реєстр поповнився двома новими сортами цукрового буряка.
В Україні поповнилося різноманіття сортів цукрового буряка. Нові зареєстровані сорти називаються "Сонячний" та "Вільшанка".
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Над новинкою працювали селекціонери Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук та мережі їх господарств. Науковці вже отримали свідоцтво про реєстрацію нових сортів.
Чим унікальні ці сорти та в чому їх перевага над іншими – наразі не повідомляється.Заморозки цієї весни могли вдарити по урожаю ягід та фруктів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Через заморозки урожай фруктів та ягід опинився під загрозою".