Озимі культури: в якому стані рослини та яким буде урожай

Науковці провели обстеження полів з озимими культурами. На їхню думку, урожай цього року мусить бути хорошим.

В Інституті зернових культур НААН 19 квітня завершилася посівна кампанія ранньої зернової групи. НАступними на черзі будуть соняшник та кукурудза.

До речі Українські ягідники можуть втратити понад чверть врожаю найдорожчого продукту

Керівники виробничого відділу обстежили поля озимих культур. Результати огляду їх потішили. Тривала затяжна весна, прохолодна і помірна температура повітря, достатня кількість вологи у ґрунті та вчасне підживлення посівів дають надію на добрий результат з озимої пшениці.

Повідомляється, що пшениця добре розкущилась та розвивається, що є дуже хорошим знаком.

Часник може дати хороший урожай без добрив. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24