В Институте зерновых культур НААН 19 апреля завершилась посевная кампания ранней зерновой группы. Следующими на очереди будут подсолнечник и кукуруза.
Кстати Украинские ягодники могут потерять более четверти урожая самого дорогого продукта
Руководители производственного отдела обследовали поля озимых культур. Результаты осмотра их порадовали. Длительная затяжная весна, прохладная и умеренная температура воздуха, достаточное количество влаги в почве и своевременная подкормка посевов дают надежду на хороший результат с озимой пшеницы.
Сообщается, что пшеница хорошо розкущилась и развивается, что является очень хорошим знаком.