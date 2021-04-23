В Институте зерновых культур НААН 19 апреля завершилась посевная кампания ранней зерновой группы. Следующими на очереди будут подсолнечник и кукуруза.

Кстати Украинские ягодники могут потерять более четверти урожая самого дорогого продукта

Руководители производственного отдела обследовали поля озимых культур. Результаты осмотра их порадовали. Длительная затяжная весна, прохладная и умеренная температура воздуха, достаточное количество влаги в почве и своевременная подкормка посевов дают надежду на хороший результат с озимой пшеницы.

Сообщается, что пшеница хорошо розкущилась и развивается, что является очень хорошим знаком.

Чеснок может дать хороший урожай без удобрений. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "5 тонн чеснока с гектара без удобрений: фермер раскрыл секрет высокого урожая".