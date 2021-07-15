Перегони равликів: українські фермери започаткували веселі змагання

У місті Лебедин на Сумщині на фермерському господарстві "Ферма ЕКО" почали регулярно влаштовувати равликові перегони.

Ідея влаштовувати такі змагання з’явилася спонтанно, зізнається заступниця голови господарства Ярина Багатиренко.

Ми часто проводимо конкурси, екскурсії для дітей, тому вирішили доповнити розважальну програму равликовими перегонами. Це цікаво, весело, захоплююче. Відвідувачі, особливо дітлахи задоволені, – розповідає Багатиренко.

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Як відбуваються змагання?



Серед цих равликів є свої чемпіони

Принцип простий: на декоративне кругле поле для перегонів виставляють 10 равликів зі своїми номерами. Переможе той, хто швидше добереться від краю до центра поля. Стимулом для руху равликів є корм, який тоненько насипають на "трасу". Найбільше корму – у центрі поля. Це є своєрідною нагородою для найспритнішого і найшвидшого молюска. Один "забіг" триває близько 30 хвилин.

Щоб потрапити на равликові перегони, необхідно записатися на екскурсію до "Ферми ЕКО".

Як працює "Ферма ЕКО"?



Равликова ферма

Господарство існує вже три роки, сертифіковане і має повний циклу – від вирощування равликів до їх переробки в готову продукцію. Для збору урожаю (серпень-вересень) ферма щосезону додатково шукає 30-35 працівників через Центр зайнятості.

Зараз ми маємо 3 гектари поля і чекаємо нового врожаю делікатесного равлика породи Helix Aspersa Muller. Плануємо експортувати равлика та продукцію з нього, співпрацювати з торговельними мережами та закладами харчування. Із глобального – хочемо популяризувати м'ясо равлика серед українського споживача, зробити цей продукт зрозумілим і затребуваним, – каже Багатиренко.

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