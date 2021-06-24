Нова пакувальна плівка зроблена з хітозану – молекули, яка міститься в панцирах молюсків і має властивість стримувати зростання цвілевих грибів. Також плівка містить ефірні масла і наночастинки з антимікробними властивостями.

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Пари ефірного масла захищають суницю, а якщо плівка контактує з плодами, то хітозан і наночастинки запобігають потраплянню цвілі та хвороботворних мікроорганізмів на поверхню ягід, – розкриває секрет винаходу професорка INRS Монік Лакруа.

В упаковці з нової плівки можна застосовувати абсорбуючі підкладки для ягід, які зараз широко використовують виробники.

Дослідження показали ефективність плівки проти багатьох хвороб, зокрема, проти Aspergillus niger – високочутливої цвілі, яка викликає значні ураження суниці, додає Лакруа.

Канадські науковці також протестували застосування комбінації "упаковка з біоактивної плівки + опромінення ягід іонізуючим випромінюванням". Коли упаковка піддавалася впливу радіації, спостерігачі відзначали значне збільшення терміну зберігання ягоди і скорочення втрат продукції наполовину в порівнянні з контрольним зразком суниці, для якого ні плівка, ні іонізуюче опромінення не застосовувалися.

На 12-й день експерименту зі зберігання вчені зафіксували 55% втрат для контрольного зразка суниці, 38% для ягід, які зберігалися в упаковці з нової плівки, і 25% для упакованої ягоди, що зазнала іонізуючого опромінення.

Опромінення не тільки дозволило збільшити термін зберігання, але також допомогло зберегти більшу кількість поліфенолів в ягодах. Ці молекули надають суниці колір і мають антиоксидантні властивості.

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