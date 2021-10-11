Польські фермери втратили 1200 гусей: чому так сталося і які збитки

Польське подружжя Вінських, що мешкає неподалік від міста Біла Підляська, отримало кредит на вирощування гусей і розпочало власний бізнес. Але птахів довелося винищити через зараження пташиним грипом.

Ця історія типова і зайвий раз свідчить, яким примхливим і ризикованим може бути аграрний бізнес.

Зверніть увагу! Земельний податок для фізичних осіб: хто і скільки має платити, кому надають пільги

Сім’я Вінських взяла кредит – 60 тисяч злотих, і за ці кошти облаштувала птахоферму і купила 1200 гусей для вирощування. Птахи досить швидко набрали вагу до 6 кілограмів, але згодом почали дивно і неприродньо поводитися. Фермери звернулися до ветеринарів, які повідомили неприємну новину – у гусей пташиний грип.

Одразу прибули працівники санепідемстанції і газом винищили всіх гусей. Сім’я фермерів отримала компенсацію – 15 тисяч злотих, яка лише частково покрила їхні витрати. Тому подружжя, яке, до речі, виховує двох неповнолітніх дітей, подало позов до суду з вимогою виплатити більшу компенсацію, бо зараз ледве зводить кінці з кінцями.

Важливо! Африканська чума свиней і пташиний грип атакують Європу