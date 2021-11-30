Помідори – чи не єдиний товар на ринку, який приємно дивує покупців своєю ціною. Вартість томату опустилася на найнижчий рівень за останні роки.

Чому помідори дешевшають

У листопаді цього року гуртова ціна помідорів коливалася на рівні 15 – 20 гривень за кілограм. Це найнижчий показник за останні 5 років.

До речі BASF Agricultural Solutions виступив спонсором Online Seed Forum-2021

Імпортний томат коштував 26 гривень за кілограм, що також є найнижчою ціною за останні роки. Причина такої ситуації – велика перевага пропозиції над попитом.

Цього року сезон змістився, тому пік пропозиції припав на період, коли попит знизився. Сезон соління завершився, а населення не готове купувати багато томатів.

Пізній сезон та перевага попиту над пропозиції роблять томат дуже доступним. Фахівці прогнозують, що така ситуація зберігатиметься ще деякий час, тому найближчим часом любителі томатів можуть не турбуватися про їх ціну.