Що і коли садити у червні 2021 року: посівний календар на місяць

Місячний календар посіву допоможе вибрати найкращі дні садівництва. У місячному календарі сівби на червень 2021 року, який подано нижче, враховуються всі місячні фази та знаки Зодіаку. Він стане чудовим помічником у досягненні мети отримати хороший урожай без зайвих витрат сил і часу. Також не забувайте, що правильний догляд за рослинами має найважливіше значення.

Початок спадання місяця

Фаза місяця, що спадає триває 11 – 12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження. Цей час сприятливий для посадки коренеплодів, збору, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, кореневих підгодівлі, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими та не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

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Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо «коріння», декоративних рослин;

розпушення;

прополювання, найкраще протягом останніх 3-4 днів фази;

обрізка зарослих рослин;

видалення полуничних вусів;

косіння газону (для затримки зростання);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля «коренеплодів» та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

органічна підгодівля коренеплодами;

збір фруктів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

Не рекомендується садити у цей період.

1 червня

Сприятливий час для підживлення квітів. Вкрай несприятливий час для посадки та посіву: насіння не підніметься. Хороший період для збору трав, овочів і фруктів, які підлягають сушці. Можна орати землю. Прополювання буде успішним. Прищеплення і пасинкування будуть безболісними для рослин. Найкращий час для зрізання дерев. Огорожі, поставлені в дні Водолія, будуть стояти безперешкодно і будуть служити вам довго. Ідеальний період для косіння. Майстри, щоб уникнути утворення цвілі в погребах і на кухонних полицях, можуть в ці дні промити їх водою з оцтом – цвіль зникне, місяць допоможе їм.

Посадка саджанців / Фото Unsplash

2 червня

Сприятливий період для збору овочів, фруктів, трав, які підлягають сушці. Можна садити картоплю та інші коренеплоди. Це хороший період для приготування соків та вин. На газонах, скошених в цей період, трава довго не буде рости. Не працюйте в ці дні, використовуючи воду. Не садіть дерева в дні Риби, а також не рубайте їх. Для консервування – невдалий період. Дрова, заготовлені в ці дні, швидко загниють.

3-4 червня

Обрізка дерев у ці дні для них пройде безболісно. Чудовий час для внесення добрив для зернових, овочів та фруктових дерев. Період сприятливий для орання та розпушування ґрунту. У ці дні ви можете прополювати та мульчувати посадки. Сприятливий період для заготівлі сіна та дров на зиму. З найбільшою користю будуть обприскані посадки від шкідників.

5-7 червня

Ваша боротьба зі шкідниками закінчиться безсумнівною перемогою. Всі види посаджених коренеплодів прекрасно приживуться. Добре проходить вкорінення саджанців дерев і кущів. Сприятливий період для обрізки дерев і чагарників. Сіно, скошене в ці дні, буде добре стояти. Сприятливий період для закладки компостних відвалів. Можна збирати коренеплоди.

8-9 червня

Не рекомендується висівати та садити в дні Близнюків. Бур’ян і проріджені насадження довго не будуть заростати бур’янами. Земля придатна для глибокого орання, обробки та мульчування. Скошена в ці дні трава довго не буде рости. Обробка, проведена в ці дні проти наземних шкідників, буде найбільш корисною.

У цей період необхідно обприскувати плодові дерева, видаляти зайві пагони. Період хороший для підживлення квітів, але не для поливу. Овочі та гриби, які ви готували до сушіння в ці дні, будуть зберігатися довго. Гарний час для заготівлі дров.

Молодий Місяць

Затемнення (сонячні та місячні), навіть якщо їх не спостерігається у вашому регіоні – несприятливий час для посадки та посіву.

Фаза молодого Місяця триває три дні. Місяця на небі не видно. Але його сили впливу максимальні. Отже, насиченість соків, а також активність біополя в коренях і біля основи стовбурів є найкращими - це сприятливий час для збору коренеплодів та насіння. У дні молодого Місяця слід уникати пошкодження коренів (садити, пересаджувати, розпушувати ґрунт). Верхня, надземна частина рослини замерзає, циркуляція соків припиняється і зростає. Хороший полив додає рослині нових сил. У цей період найбільш ефективно боротьба з бур’янами та шкідниками. Всі роботи з рослинами слід проводити за день до молодого Місяця і на наступний день після нього. У день молодого Місяця найкраще їх не чіпати.

Прийнятні види робіт:

обрізка рослин;

знищення бур’янів;

обприскування від шкідників;

видалення хворих і засохлих гілок;

прищеплення рослин;

проріджування;

полив в посушливу погоду;

збір коренеплодів;

збір насіння;

додаткові підживлення, особливо позакореневі.

Не рекомендується:

висівати (за винятком насінь, що довго проростають);

посадка, пересадка будь-яких рослин;

глибоке розпушування в кореневій зоні (щоб уникнути їх пошкодження);

рясний полив.

10 червня

Дотримуйтесь рекомендацій, описаних для фази молодого Місяця.

11-13 червня

Дотримуйтесь рекомендацій, описаних для фази молодого Місяця.

Проростання / Фото Unsplash

Початок зростання Місяця

Фаза Місяця, що зростає, триває 11-12 днів. У цей період активність біополя спрямована від коренів до гілок та листя рослини, і, таким чином, спонукає насіння набрякати та проростати, а також сприяє зростанню "вершин" рослин. Коріння менш болісно реагують на пошкодження, знижується рівень їх виживання. Енергія та соки рухаються від коріння вгору – до стебел та листя, сприяючи росту та розвитку надземної частини рослин, формуванню нового саджанця. Рослинам потрібно більше води та живлення, тому в цей період потрібно поливати частіше, включаючи купи компосту.

Прийнятні види робіт:

посів, посадка та пересадка рослин, що швидко зростають;

посадка однорічних рослин з їстівною наземною частиною, які дають насіння поза шкаралупою (без плодів), наприклад, зелень та капуста (наприклад, салат, спаржа, шпинат, лист селери, броколі, капуста, цвітна капуста);

посів, посадка та пересадка огірків, пряних культур, однорічних квітів, троянд, трав, а також коренеплодів та цибулинних;

укладання дерну;

пересадка в горщики зокрема таких трав: анісу, базиліка, червоного справжнього, борщівника, кропу, майорану, листя петрушки;

розпушення;

прополювання;

проріджування розсади;

мінеральна підгодівля;

зрізання живців;

обрізка;

окулірування;

скошування трави;

збір фруктів.

14 червня

Сприятливий період для посіву, посадки та збору посухостійких рослин. Насіння в ці дні, трава буде рівномірно рости. Плодові дерева та кущі легко переносять щеплення. Зібрані в цей період лікарські трави матимуть найбільшу міцність, особливо це стосується трав, які лікують серцеві захворювання. Сприятливий період для збору насіння соняшнику. Обприскування від хвороб та шкідників може бути корисним.

15-17 червня

Найкращий період для посіву, посадки та пересадки всіх видів рослин. Рослини та газони для сівби потрібно глибоко копати. Посіяна в ці дні трава буде неухильно рости. Добрива вносити не можна. Нестійкі до хвороб квіти (гладіолуси, жоржини та ін.) найкраще висаджувати їх у дні Діви під час фази Місяця, що зростає, тоді вони будуть менше хворіти. Живі живоплоти або дерева, які повинні виростати високими, повинні бути висаджені в дні Діви. Ідеальний час для пересадки кімнатних квітів та овочів, вирощених на балконі або підвіконні.

18-19 червня

Можна садити бобові (квасоля, горох, сочевиця, соя), перець, баклажани, щавель, коріандр, крес-салат, листова гірчиця, шпинат, кріп, зелень, квіти настурції. Можна висаджувати розсаду середньостиглих сортів білокачанної капусти. Гарний час для вкорінення полуничних вусів. Висаджені в ці дні дерева сливових, вишневих, абрикосових, вишневих добре приживуться. Сприятливий період для посадки, ділення та пересадки квітів.

20-21 червня

Це найкращий час для боротьби зі слимаками. Цей період сприяє посадці помідорів, огірків, гарбузів, кабачків, цвітної капусти, кущової квасолі, полуничних вусів. Можна висіяти насіння дворічних рослин або пікірувати їх саджанці. Розпушування ґрунту і полив дадуть відмінні результати.

Салат посівний / Фото Unsplash

22-23 червня

Сприятливий період для посадки помідорів та огірків, а також усіх рослин, що тягнуться вгору (горох, квасоля, хміль, виноград, плющ, в’юнкі троянди тощо). Можна удобрювати овочі наземними фруктами, а також плодовими деревами. Не зашкодить обрізання сухих гілок біля дерев та кущів.

24 червня

Можна посіяти насіння капустяного салату, помідор і перець. Вигідно робити посадки на зиму. Можна садити дерева і чагарники. Ви можете збирати урожай, який довго не розраховуєте зберігати.

Повний Місяць

Фаза повного Місяця триває три дні, коли вся діяльність біополя зосереджена у надземній частині рослин, а коріння не має енергії. Життєдіяльність рослин найбільш інтенсивна в повний Місяць, вони поглинають набагато більше води, ніж зазвичай, насіння поглинає більше вологи з ґрунту. У квітах, плодах і стеблах рослин накопичується найбільша кількість енергії. У повний місяць найбільш соковиті, корисні плоди, але вони не придатні для зберігання. Життєздатність і вкорінення коренів у цей період значно знижуються, інтенсивно розвиваються надземні частини рослин.

Прийнятні види робіт:

зрошення;

розпушення;

підгортання;

прополювання;

проріджування розсади;

додаткове підживлення (мінеральне);

боротьба з бур’янами та шкідниками;

обприскування;

мульчування;

Не рекомендується:

посадка (крім картоплі);

трансплантація;

розмноження діленням коренів;

обрізка;

пасинкування;

25-26 червня

Дотримуйтесь рекомендацій, описаних для фази повного Місяця.

Місяць, що спадає

Фаза Місяця, що спадає триває 11-12 днів. У цей період активність біополя переноситься з наземної частини рослин на коріння. Отже, коріння стають чутливими та крихкими, а стебла та гілки рослини слабо реагують на пошкодження. Цей час сприятливий для посадки та посадки коренеплодів, збору, проріджування, боротьби з бур’янами та шкідниками, кореневих підгодівлі, викопування цибулин, бульб для зберігання. Зрізані квіти в цей період довгий час залишаються свіжими та не в’януть, а зібрані плоди довше зберігаються. Обрізка рослин можлива лише в тому випадку, якщо ви хочете уповільнити ріст пагонів.

Прийнятні види робіт:

пересадка (вкорінення живців), особливо «коріння», декоративних рослин;

розпушення;

прополювання найкраще протягом останніх 3-4 днів фази;

обрізка зарослих рослин;

видалення полуничних вусів;

косіння газону (для затримки зростання);

обприскування від шкідників та хвороб;

заготівля «коренеплодів» та кореневищ лікарських рослин;

закладка компостних відвалів;

органічна підгодівля коренеплодами (хороша - фосфор);

зрізані квіти;

збір фруктів;

сушіння плодів, а також трав, квітів та коренів лікарських рослин.

Не рекомендується садити у цей період.

27 червня

Сприятливий час для підживлення квітів. Вкрай несприятливий час для посадки та посіву: насіння не підніметься. Хороший період для збору трав, овочів і фруктів, які підлягають сушці. Можна орати землю. Прополювання буде успішним. Прищеплення і пасинкування будуть безболісними для рослин. Найкращий час для зрізання дерев. Огорожі, поставлені в дні Водолія, будуть стояти безперешкодно і будуть служити вам довго. Ідеальний період для косіння. Майстри, щоб уникнути утворення цвілі в погребах і на кухонних полицях, можуть в ці дні промити їх водою з оцтом – цвіль зникне, місяць допоможе їм.

Саджанець / Фото Pexels

28-29 червня

Сприятливий період для збору овочів, фруктів, трав, які підлягають сушці. Можна садити картоплю та інші коренеплоди. Це хороший період для приготування соків та вин. На газонах, скошених в цей період, трава довго не буде рости. Не працюйте в ці дні, використовуючи воду. Не садіть дерева в дні Риби, а також не рубайте їх. Для консервування – невдалий період. Дрова, заготовлені в ці дні, швидко загниють.

30 червня

Обрізка дерев у ці дні для них пройде безболісно. Чудовий час для внесення добрив для зернових, овочів та фруктових дерев. Період сприятливий для оранки та розпушування ґрунту. У ці дні ви можете прополювати та мульчувати посадки. Сприятливий період для заготівлі сіна та дров на зиму. З найбільшою користю будуть обприскані посадки від шкідників. Для зберігання необхідно збирати коренеплоди, включаючи картоплю.