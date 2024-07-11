Як захиститися від шахраїв

Адвокат та керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько розповів 24 Каналу, що для власників земель важливо знати про можливі ризики та методи їх уникнення. Це допоможе захистити себе від шахрайства та забезпечити успішне завершення угоди.

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За словами адвоката, наявний договір оренди може накладати певні обов'язки на власника, тому далі необхідно перевірити умови діючого договору оренди, особливо його термін дії та умови припинення.

Не забувайте про право переважної купівлі земельної ділянки орендаря (за умови, що він сплатить ціну, за якою продається така земельна ділянка) відповідно статті 9 Закону України "Про оренду землі". Він також може передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку,

– говорить Ігор Ясько.

Після інформування орендаря, який має переважне право на придбання ділянки, той матиме два місяці для ухвалення рішення. Якщо орендар не погодиться купити ділянку, то власник зможе продати її іншій особі.

Покупець та юрист мають бути надійні та перевірені

Адвокат попереджає про необхідність обов'язково перевіряти репутацію покупця та переконуватись, що всі умови договору купівлі-продажу зрозумілі та прийнятні.

Важливо Краще ж, за його словами, взагалі отримати консультацію від кваліфікованого юриста, який допоможе підготувати та перевірити документи та убезпечити вас від можливих ризиків, наприклад, включення в договір умов, які є несприятливими для власника або мають приховані пастки, чи зміну умов договору без відома або згоди власника.

Для вчинення нотаріальних дій оберіть надійного нотаріуса, який зробить посвідчення договору купівлі-продажу. Нотаріус має перевірити правомочність сторін, дійсність документів та відсутність обтяжень,

– нагадує Ясько.

Перше, за словами юриста – це перевірка документів покупця з метою його ідентифікації. Треба переконатися, що особа, яка представляється покупцем, дійсно є тою, за кого себе видає – для цього перевірте паспорт та ідентифікаційний код. Якщо покупець є юридичною особою, необхідно перевірити установчі документи, повноваження представника (довіреність) та витяг з ЄДРПОУ.

Ігор Ясько говорить, що після цього варто приступити до перевірки прав власності та обтяжень. Отримайте витяг з Державного земельного кадастру для перевірки прав власності та меж ділянки, крім того, упевніться, що на земельну ділянку не накладено арештів, заборон чи інших обтяжень, які можуть ускладнити продаж.

Нотаріус реєструє намір продажу ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, якщо ділянка перебуває в оренді, і повідомляє рекомендованим листом орендаря про намір власника продати земельну ділянку.

Увага! Будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто вигідними або викликають сумніви. Такі пропозиції часто використовуються шахраями для привернення уваги та можуть приховувати ризики. Не приймайте рішень поспішно і замислюйтесь, чи немає тиску з боку покупця або посередників.