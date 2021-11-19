Редька-гігант: український вчений виростив унікальний овоч
19 листопада 2021 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Зеновія Сича
Великі плоди завжди привертають увагу та викликають амбіції садівників. Часто рекордами у цьому напрямку можуть похизуватися й Українці.
Гігантська редька
Селекціонер Зеновій Сич 17 липня посіяв японську редьку дайкон. Зараз коренеплоди виросли до гігантських розмірів – 80 сантиметрів.
Цікаво Знахідка на священній скелі в Австралії: вчені виявили нову рослину
Для експерименту селекціонер обрав сорти Гулівер (NASKO), Міновас, Спринг Фейвор F1, Клик слона, Ерлі Лонг Уайт F1. Овоч вирощувався без поливу, з підливом води у грядки в умовах Центрального Степу. Результати вразили самого науковця.
Виявилося, що легше виростити, ніж викопати 60 – 80-сантиметрові коренеплоди,
– зазначив він.