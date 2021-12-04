Перспективи жимолості
Станом на сьогодні площа промислових насаджень жимолості складає лише 200 гектарів. Культура доволі нішева, але має великі перспективи у майбутньому.
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Українські дослідники вже почали виводити власні сорти. "Богдана" та "Фіалка" – найпопулярніші з них, але зараз в них з'являються конкуренти, такі як "Спокуса" та "Алісія".
Найбільшими ягодами може похизуватися Boreal Blizzard, його плоди важать по 3 грами. Ягоди цього сорту мають дуже хороший смак, а рослина славиться високою продуктивністю.
Переваг у жимолості достатньо – морозостійкість, ранній термін дозрівання, вітаміни та корисні елементи. Експерти зазначають, що в Україні наразі немає промислового ринку цієї ягоди, але з часом він з'явиться та буде швидко розвиватися.