Право власності на землю потребує реєстрації, щоб отримати надійний захист держави. Адже реєстрація земельної ділянки в кадастрі і права на неї в реєстрі речових прав – це захист від рейдерства та інших махінацій.
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Присвоєння кадастрового номера – складова формування земельної ділянки як об’єкта земельних прав у Державному земельному кадастрі, яка обов’язково здійснюється при її приватизації, оформленні прав власності, врегулюванні договірних відносин тощо.
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Тому отримання кадастрового номера земельної ділянки, навіть якщо особа вже має державний акт про право власності на землю, але в якому відсутній кадастровий номер, є необхідною умовою для реалізації та захисту права власності на земельну ділянку.