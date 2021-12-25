Право власності на землю потребує реєстрації, щоб отримати надійний захист держави. Адже реєстрація земельної ділянки в кадастрі і права на неї в реєстрі речових прав – це захист від рейдерства та інших махінацій.

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Присвоєння кадастрового номера – складова формування земельної ділянки як об’єкта земельних прав у Державному земельному кадастрі, яка обов’язково здійснюється при її приватизації, оформленні прав власності, врегулюванні договірних відносин тощо.

Важливо!

Кадастровий номер присвоюють земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку, інших відомостей про неї кадастровий номер не змінюється.

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Тому отримання кадастрового номера земельної ділянки, навіть якщо особа вже має державний акт про право власності на землю, але в якому відсутній кадастровий номер, є необхідною умовою для реалізації та захисту права власності на земельну ділянку.